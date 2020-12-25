Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kızılırmak'a atılan poşette bebek olabileceği ihbarı ekipleri harekete geçirdi
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Kızılırmak'a atılan poşette bebek olabileceği ihbarı, polis, sağlık ve AFAD ekiplerini harekete geçirdi.
Eğriköprü Mahallesi'nden geçen Kızılırmak'ta poşet görenler, içinde yeni doğmuş bebek olabileceğini düşünerek durumu polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.
AFAD ekiplerinin ırmaktan çıkardığı poşetten yün ve sünger çıktı.
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