Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 19:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Yozgat-Ankara kara yolu Salmanlı köyü kavşağında sürücüsünün yönetiminden çıkan kamyonet devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile kamyonetteki 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
1 kişi buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Etiketler: Trafik Kazası
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