Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 18:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da evde çıkan yangında 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir evde çıkan yangında 70 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Adnan Menderes Mahallesi Toplu Konut'ta henüz belirlenemeyen nedenle bir evde yangın çıktı.
Ergani Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Yangında, 70 yaşındaki Havva Yılmaz hayatını kaybetti, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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