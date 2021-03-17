Adnan Menderes Mahallesi Toplu Konut'ta henüz belirlenemeyen nedenle bir evde yangın çıktı.

Ergani Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangında, 70 yaşındaki Havva Yılmaz hayatını kaybetti, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.