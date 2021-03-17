Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2021/7" operasyonunda, Hatrant köyü kırsalında temas araması yaptı.

Aramada, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 şarjör, fişek ve 5 gübre çuvalı ele geçirildi.

Bulunan mühimmatın, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındığı belirtildi.