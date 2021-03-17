Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır, Aralık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu operasyon düzenledi.
Operasyonda teknik takibe alınan 2 zanlının evinde arama yapıldı.
Evlerinde yapılan aramada 9 bin 830 sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Uyuşturucu
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