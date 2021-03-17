Vali Akın, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında kent merkezinde denetim yaptı.

Maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunan Vali Akın, gazetecilere, kontrollü normalleşme sürecinin devamı için kurallara uyulmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

Kısıtlamalara geri dönülmemesi açısından alanda sürekli denetim yapıldığını vurgulayan Vali Akın, "Bu kapsamda tüm birim amirlerimiz, bizler hep sahadayız. Her gün denetim yapmak suretiyle vatandaşlarımıza rehberlik etmeye devam ediyoruz. Bu uyarıların işe yaraması, geldiğimiz noktadan geriye gidişin olmaması, iş yerlerimizin faaliyetlerine devam etmesi ve çocuklarımızın eğitimlerine devam etmesinin yolu bizlerin elinde." dedi.

Son günlerde Türkiye genelinde olduğu gibi Kırşehir'de de vaka sayısında yükseliş eğilimi olduğunu vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Son günlerde şehrimizdeki vaka sayılarının artışının kaynağına baktığımızda yarıdan fazlasının ev içi görüşmeler olduğunu görüyoruz. Ev, akraba, komşu ziyaretlerinin bu dönemde yapılması son derece riskli. Bizim için en önemli risk alanlarından biri şu anda bu. Yine kapalı mekanlar salgının yayılımında önemli. O nedenle kapalı alanlarda fazla kalmamaya özen göstermeliyiz. Bu durumun sonlanması ve aşağı doğru bir eğilimin oluşması için hep birlikte gayret gösteriyoruz."