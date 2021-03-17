Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 18:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da 114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT HABER]
Van'ın Gürpınar ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince 114 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.
Gürpınar İlçesi Zernek barajı mevkiinde yapılan operasyonda 3 çuval içerisinde toplam 114 kilogram eroin maddesi bulundu.
Şüphelilerin tespiti için adli soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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