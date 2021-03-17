İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karakoyunlu ilçesine bağlı Bekirhanlı köyünde yaşayan zanlının evinde arama yapıldı.

Aramada, kalaşnikof tüfek ile bu tüfeğe ait 100 fişek, ruhsatsız tabanca ile 8 fişek ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelinin gözaltına alındığı, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.