Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 18:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da evinde çeşitli silahlar bulunduran zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Iğdır'da evinde kalaşnikof tüfek ile ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karakoyunlu ilçesine bağlı Bekirhanlı köyünde yaşayan zanlının evinde arama yapıldı.
Aramada, kalaşnikof tüfek ile bu tüfeğe ait 100 fişek, ruhsatsız tabanca ile 8 fişek ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelinin gözaltına alındığı, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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