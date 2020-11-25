Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta jandarma, şiddete karşı kadınları bilgilendirdi
[Fotoğraf: AA]
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şiddete karşı kadınları bilgilendirdi.
İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddette Karşı Mücadele Günü kapsamında Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan kadınları ziyaret edildi.
Kadınlara, şiddetle mücadele ve Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgi veren jandarma, broşür ve magnet dağıttı.
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