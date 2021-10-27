Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen gıda denetimleri dün itibarıyla başladı. 4 gün sürecek denetimlerde 2 bin 785 işletmenin denetimi gerçekleştirilecek. Denetimlerde 30 gıda denetim personeli görev yapacak.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, "İl merkezimiz ve ilçelerimizde yaklaşık 30 adet kontrol görevlisi personelimizin katıldığı denetimlerimiz sırasında işletme sahiplerinin genel olarak hijyen kurallarına uyduklarını tespit etmiş olmamızla beraber görülen aksaklıklarla ilgili gereken işlemler yapılmıştır. İlimiz merkez ve ilçelerinde bulunan yaklaşık 417 adet gıda üretim yerlerinin tamamı denetim seferberliği içinde denetlemeyi hedefliyoruz. Ayrıca denetlemelerin 3. ve 4. günlerinde ilimiz merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren toplam 2 bin 785 adet gıda satış yeri ve toplu tüketim yerlerinin de titizlikle denetlenecek" dedi.