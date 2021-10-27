Dünyada nesli tehlike altında olan Kara Akbabalar, Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyü yakınlarında görüntülendi. Kara Akbabalar, bir süre fotoğrafçılar tarafından gözlemlendi. Akbaba ailesinin yaralı veya hasta olmadığı anlaşılırken göç yolunda mola verdiği belirlendi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, Bayburt’un Kara Akbabaların göç yolu üzerinde olduğunu anlatarak, dinlenmek için 2- 3 günlüğüne yere indiklerini ve daha sonra tekrar yollarına devam ettiklerini söyledi.

Kara Akbaba

Dünya çapında ve ülkemizde sayısı hızla azalan Kara Akbaba, Tarım ve Orman Bakanlığınca özenle korunan bir tür.

Kara Akbaba, Türkiye’deki yırtıcı kuşların en irisi. Koyu kahverengi tüy deseni ile diğer akbaba türlerinden kolaylıkla ayrılıyor.

İspanya’dan sonra Avrupa’daki en büyük Kara Akbaba popülasyonu 50-200 çift ile Türkiye’de ve bilinen tüm koloniler Orta-Kuzeybatı Anadolu’da.

Kara Akbaba’nın Türkiye’de bilinen en büyük popülasyonu ise 22-27 çift ile Eskişehir Türkmenbaba Dağları’nda bulunuyor.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de nesli tehlike altında olan Kara Akbabalar için son yıllarda birçok çalışma yapıldı. Ankara Kızılcahamam’da Kara Akbabaların korunması maksadıyla bin 469 hektar alan Kara Akbaba Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak ilan edildi.

Ayrıca türün korunması içinde birçok proje geliştirildi.