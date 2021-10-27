İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, kursun ağustosta meydana gelen sel afetinin ardından bölgede yapılan istişarelerin sonucu gerçekleştirildiğini söyledi.

Bölgede tarım ve hayvancılık faaliyetlerini desteklemeye devam edeceklerini anlatan Önder, "Arıcılık kursunun ve akabinde uygulayacağımız Entegre Tarımsal Kalkınma Projesi'nin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diler, kadın kursiyerlerimizi ve gençlerimizi özellikle tebrik eder, paydaş kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ulus Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Ulus Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü ile Zafer ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde 10 gün süreyle gerçekleştirilen kursta, 38 kursiyere eğitim verildi.