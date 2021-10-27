Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 15:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Direksiyon başında kalp krizinden öldü
[Fotoğraf: DHA]
Eskişehir'de direksiyon başında kalp krizi geçiren Yücel Çelik hayatını kaybetti.
Eskişehir'de Yücel Çelik'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp boş araziye daldı. Yücel'in otomobilde hareketsiz olduğunu görenler polise haber verdi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyecilerin otomobilin arka camını kırarak ulaştıkları Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk inceleye göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Yücel'in cansız bedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Eskişehir
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