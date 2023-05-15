Yozgat'ta engelli vatandaşlar oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde vatandaşlık görevini yerine getirmek için engelli aracıyla oy kullanacağı okula gelen engelli İsmail Yılmaz'ı, komşusu Mustafa Alpaydın okul bahçesinden sandık başına kadar sırtında taşıdı.

Milli Egemenlik Ortaokulu'nda oyunu kullanan Yılmaz, bugünün bir demokrasi bayramı olduğunu ve kendisinin de vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

Komşusu Mustafa Alpaydın'a teşekkür eden Yılmaz, "Okul dışına kadar arabayla geldik. Okulun merdivenlerinden Mustafa beni sırtında oy kullanacağım sandığa kadar getirdi. Oyumuzu kullandıktan sonra da yine sırtında arabaya kadar götürdü. Allah ondan razı olsun" dedi.

Akdağmadeni ilçesinde de görme engelli 86 yaşındaki Satılmış Doğru, ambulansla Seyrantepe Mahallesi'ndeki evinden alınarak 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'na getirildi.

Doğru, 1027 numaralı sandıkta oyunu kullandı.