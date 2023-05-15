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Güncel
İHA 15.05.2023 10:23

Resmi olmayan sonuçlara göre Muğla'nın milletvekilleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi resmi olmayan sonuçlarına göre Muğla’nın milletvekilleri belli oldu. Muğla’dan CHP 4, AK Parti 2 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Muğla'nın milletvekilleri belli oldu

Muğla’da toplam 805 bin 526 seçmen 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti.

Kesin olmayan sonuçlara göre Muğla’da CHP aldığı yüzde 37,49 oy oranıyla 4 milletvekilliği elde ederken, AK Parti aldığı yüzde 23,84 oyla 2 milletvekilliği kazandı. İYİ Parti de yüzde 17,24 oy oranıyla 1 milletvekili çıkardı. 4 Milletvekili çıkaran CHP'den Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici ve Gelecek Partisi’nden CHP listesine giren Selçuk Özdağ, 2 milletvekili çıkaran AK Parti'den Kadem Mete, Yakup Otgöz, 1 vekil çıkaran İYİ Parti'den ise Metin Ergun, meclise girdi. CHP listelerinden seçime giren Millet İttifakı ortağı Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ CHP Muğla 4'üncü sıradan seçildi.

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