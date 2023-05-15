Çok Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 15.05.2023 10:19

Denizli’de Cumhur İttifakı seçim sonucunu kutladı

Denizli’de Cumhur İttifakı destekçileri, TBMM'de çoğunluğu sağlamanın verdiği mutluluğu kent merkezinde kutladı.

Denizli’de Cumhur İttifakı seçim sonucunu kutladı

13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri, tüm Türkiye’de olduğu gibi Denizli’de de sorunsuz bir şekilde sonuçlandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı’nın TBMM’nin 28’inci döneminde çoğunluğu sağlaması, birçok kentte olduğu gibi Denizli’de de sevinçle karşılandı.

Denizli’de Cumhur İttifakı seçim sonucunu kutladı



Seçim sonuçlarının yavaş yavaş belli olmasının ardından, TBMM'de çoğunluğu sağlamanın verdiği mutluluğu paylaşmak isteyen Cumhur İttifakı temsilcileri kent meydanında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın balkon konuşması yapacağının duyulmasının ardından ellerindeki Türk bayraklarıyla bir araya gelen kalabalık, Erdoğan’ın teşekkür konuşmasını da Denizli Büyükşehir Belediyesinin dev ekranından takip etti. TBMM'de çoğunluğu sağlamanın verdiği mutluluğu kutlayan Cumhur İttifakı destekçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını tamamlamasının ardından meydandan ayrıldı. 

ETİKETLER
Denizli
Sıradaki Haber
Erzurum’da kentsel dönüşüm sürüyor: Eski belediye binasının yıkımında sona gelindi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:42
Meksika'da kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 26 kişi öldü
10:36
Türkiye'de seçime katılım rekor seviyedeyken Avrupa yüzde 65'te zorlanıyor
10:33
Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 6,5 arttı
10:29
Borsa açılışta devre kesti
10:42
Türkiye'de 2022'de 1 milyon 35 bin 795 bebek doğdu
10:17
Beşiktaş'ta bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz
Kiev'de savaşın gölgesinde günlük yaşam
Kiev'de savaşın gölgesinde günlük yaşam
FOTO FOKUS
Türkiye'deki seçim heyecanı Bakü ve Brüksel sokaklarına yansıdı
Türkiye'deki seçim heyecanı Bakü ve Brüksel sokaklarına yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ