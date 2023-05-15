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Güncel
İHA 15.05.2023 10:16

Erzurum’da kentsel dönüşüm sürüyor: Eski belediye binasının yıkımında sona gelindi

Yaklaşık bir ay önce sökümüne başlanan ve Erzurum’un sembol yapılarından birisi olan eski belediye binasının yıkımında sona gelindi.

Erzurum’da kentsel dönüşüm sürüyor: Eski belediye binasının yıkımında sona gelindi

1976 yılında Erzurum Belediyesi hizmet binası olarak hizmete giren, şehrin en işlek semti olan Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan binada yıkım çalışmaları hızla devam ediyor.

Söz konusu bina, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 80’lı yılların sonunda Merkezi Yönetim Caddesi’ndeki yeni hizmet binasına taşınmasıyla farklı amaçlar için kullanıldı. Son dönemlerde SGK İl Müdürlüğü tarafından kullanılan binanın riskli olması ve Kale Çevre Düzenlemesi çerçevesinde yıkımına karar verildi.

Erzurum’da kentsel dönüşüm sürüyor: Eski belediye binasının yıkımında sona gelindi



Yıkım ve hafriyat çalışmaları tamamlandıktan sonra ortaya çıkan arsanın hem 'Kale Çevresi Kültür Yolu Projesi'ne entegre edileceği, hem de daha az katlı taş binaların inşa edileceği ifade edildi. Yıkımı daha önce mini iş makineleriyle binanın üst kısmında yapılan işlemler artık büyük makinelerle alt taraftan yapılıyor. Bu arada; yıkımı devam eden binanın cephesinde bulunan ve Erzurum Belediye Başkanı Necati Güllülü’nün isteği ile sanatçı Fehim İbrahimhakkıoğlu tarafından yapılan tablo ile alakalı tartışmada devam ediyor. Seramik malzemeden yapılan tablonun yerinden çıkarılıp ya da sökülüp şehirde uygun bir yere alınması isteniyor. Ancak başta belediye yetkilileri olmak üzere yıkım-söküm yapan firmanın teknik açıdan bunun çok zor olacağı ifade edilerek, tablonun zamanla aşınması ve seramik malzemeden yapılması yüzünden dokunulduğu anda koptuğu belirtildi. Başka bir görüş ise, benzer bir tablonun yaşatılması adına şehrin simge bir alanından yeninden yapılmasını savunuyor. 

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