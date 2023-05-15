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Güncel
AA 15.05.2023 10:08

Adana ve Osmaniye'de hasta veya engelliler ekiplerin yardımıyla oyunu kullandı

Adana ve Osmaniye'de, hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen bazı seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanırken, bazıları ise sağlık ekiplerinin yardımıyla sandık başına götürüldü.

Adana ve Osmaniye'de hasta veya engelliler ekiplerin yardımıyla oyunu kullandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğunu beyan eden seçmenler, evlerinde oyunu kullandı.

Evine getirilen seyyar sandıkta oy kullanan yürüme engelli 72 yaşındaki Zeynep Bülbül, vatandaşlık görevini yaptığı için mutlu olduğunu belirtti.

Adana ve Osmaniye'de hasta veya engelliler ekiplerin yardımıyla oyunu kullandı



"Devletimizden milletimizden Allah razı olsun"

Görevlilere ve bu imkanı sağlayanlara teşekkür eden Bülbül, "Evime geldiler, oyumu kullandım. Vatandaşlık görevimi yaptım. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun" dedi.

Evinde, oğlunun yardımıyla oyunu kullanan 92 yaşındaki Hatice Kocaman da sunulan hizmetten memnun kaldığını vurgulayarak, seçimlerin vatana, millete hayırlı olmasını diledi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bazı hastalar da sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulanslarla oy kullanacakları okullara götürüldü.

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