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Güncel
İHA 15.05.2023 10:28

Eskişehirliler önce sandığa, sonra parklara koştu

Eskişehir’de sandığa giderek oy kullanan birçok vatandaş, görevlerini yaptıktan sonra güneşli havayı fırsat bilerek aileleriyle birlikte parklara akın etti.

Eskişehirliler önce sandığa, sonra parklara koştu

Eskişehir’de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi yoğunluğu devam ediyor.

Vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere oy kullanacakları okula giden bazı seçmenler, daha sonra vakitlerini parklara giderek değerlendirdi. Güneşli havanın tadını çıkaran aileler Anneler Günü’nü de kutlamayı unutmadı. Seçimlerin herkese hayırlı olmasını temenni eden vatandaşlar, birlik beraberlik ile güzel bir gelecek umduklarını söyledi.

Eskişehirliler önce sandığa, sonra parklara koştu



“Günümüzün geri kalanını da çocuklarımızla parkta oynayarak geçiriyoruz”

Cumhurbaşkanlığı seçim heyecanını yaşayan vatandaşlar, oy kullanma işleminin ardından güzel vakit geçirebilmek için aileleriyle birlikte parkların yolunu tuttu. Anneler Günü ve seçim heyecanının aynı güne denk gelmesinin yanı sıra güneşli olan hafta sonunu eşi ve iki çocuğuyla birlikte değerlendirmek isteyen Hakan isimli vatandaş, “Sabah erkenden oyumuzu kullandık. Daha sonra Anneler Günü olması vesilesiyle eşimi ve çocuklarımı kahvaltıya getirdim. Günümüzün geri kalanını da çocuklarımızla parkta oynayarak geçiriyoruz. Malum bahar geldi ve havalar ısındı. Biz de baharı kutluyoruz. Gördüğünüz gibi hava çok güzel, malum 3-4 gündür hava kapalıydı. Bugünden sonra daha da güneşli günleri bizi bekliyor. Biri kız diğeri oğlan iki çocuğum var. Kızım 2, oğlum ise 4 yaşında. Onlar parkta oynuyor, biz de onlarla birlikte vakit geçiriyoruz” dedi.

Oy kullanma işlemi sonrasında vaktini şehir merkezindeki parklarda değerlendiren bazı vatandaşlar ise evcil hayvanlarıyla eğlenirken, güzel havada kitap okuyarak dinlenen vatandaşlar da gözlerden kaçmadı. 

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