Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yozgat’ta emniyet kemeri denetimleri artırıldı
[Fotograf: İHA]
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, minibüs ve şehirlerarası otobüslerde emniyet kemeri denetimlerini artırdı.
Şehirlerarası otobüslerde yolcular için getirilen "Emniyet kemeri kullanma zorunluluğu" ve son günlerde yaşanan kazaların ardından Yozgat’ta trafik polisleri, minibüs ve otobüslerde emniyet kemeri uygulamasını sıkılaştırdı.
Yozgat Otobüs Terminali ve uygulama noktalarında emniyet kemeri denetimi yapan trafik polisleri, otobüs şoförü ve yolcuları bilgilendirirken tüm yolcuların emniyet kemeri takmaları sağlandıktan sonra otobüslerin hareketine izin verildi.
Etiketler: Denetim
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