Şehirlerarası otobüslerde yolcular için getirilen "Emniyet kemeri kullanma zorunluluğu" ve son günlerde yaşanan kazaların ardından Yozgat’ta trafik polisleri, minibüs ve otobüslerde emniyet kemeri uygulamasını sıkılaştırdı.

Yozgat Otobüs Terminali ve uygulama noktalarında emniyet kemeri denetimi yapan trafik polisleri, otobüs şoförü ve yolcuları bilgilendirirken tüm yolcuların emniyet kemeri takmaları sağlandıktan sonra otobüslerin hareketine izin verildi.