Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da aranan firari hükümlü yakalandı
Aydın’ın Germencik ilçesinde hakkında 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışmalar sonucu hükümlü Z.S'yi yakaladı.
"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.
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