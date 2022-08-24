Manisa Ticaret Borsası tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Çekirdeksiz Sultaniye Kuru Üzüm Alım Töreni", Tarihi Kurşunluhan'da yapıldı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 numara kalitedeki kuru üzüm için açıkladığı referans fiyatın ardından Toprak Mahsulleri Ofisinin hızlı bir şekilde alımlara başlayacağını belirtti.

TMO yetkilileriyle görüştüklerini söyleyen Baybatur, "Çiftçimizin ürününü açığa dökmesini engellemek, ürünün para etmesini sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Devletimiz TMO eliyle müstahsilimize yardımcı olmaya çalışıyor" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de üreticilere bu yıl 70 milyon lira destek sağladıklarını, kırsal kalkınma için köylerin alt ve üst yapısı, su kaynakları ve ulaşım ağlarına da önemli miktarda yatırım yaptıklarını anlattı.

800 bin dekar bağda üretim

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise sultani çekirdeksiz üzümün Türkiye'nin önde gelen tarımsal ihraç ürünlerinden biri olduğunu, ilde 50 binden fazla ailenin 800 bin dekarlık bağdan geçimini sağladığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl Manisa'daki üzüm hasadına katılması ve referans fiyatı açıklamasıyla onurlandıklarını anlatan Özkasap, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, sultani çekirdeksiz üzümün üretim ve ticaretine verdiği destek için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, açıkladıkları fiyatın sektörün tüm paydaşları için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.