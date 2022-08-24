Çanakkale'nin Çan ve Biga ilçeleri arasında bulunan kırsal yerleşim yerlerinde sağanak yağmur, fırtına ve kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

1 dakika süren dolu yağışı ve ardından bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

O anları vatandaşlar cep telefonu ile kaydetti. Yağışın bölgede bugün de etkili olması bekleniyor.