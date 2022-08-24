Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 11:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çan'da fırtına ve yağış etkili oldu
[Fotograf: İHA]
Çanakkale'nin Çan ve Biga ilçelerinin arasında bulunan kırsal yerleşim yerlerinde yağış ve fırtına kendini hissettirdi.
Çanakkale'nin Çan ve Biga ilçeleri arasında bulunan kırsal yerleşim yerlerinde sağanak yağmur, fırtına ve kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.
1 dakika süren dolu yağışı ve ardından bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
O anları vatandaşlar cep telefonu ile kaydetti. Yağışın bölgede bugün de etkili olması bekleniyor.
Etiketler: Çanakkale Hava Durumu
Son Haberler
- 13:23
- 13:20
- 13:21
- 13:14
- 13:24
Sıradaki Haber
Aydın'da aranan firari hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz