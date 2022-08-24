Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 2 şüphelinin evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Şüpheliler U.K. ve Ö.K'nın Yenimescit Mahallesi'ndeki adreslerinde yapılan aramada, 6 kilo 400 gram eroin, 22 gram esrar, 9 gram metemfetamin, 7 gram kenevir tohumu, 11 sentetik ecza ele geçirildi.
Ekiplerce 2 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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