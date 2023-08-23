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Güncel
AA 23.08.2023 17:16

Yozgat'ta emekli öğretmen yavru kirpiyi elleriyle besliyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde emekli öğretmen Salih Arslan, evinin bahçesine gelen yavru kirpiyi elleriyle besliyor.

Yozgat'ta emekli öğretmen yavru kirpiyi elleriyle besliyor

Aşağıcumafakılı köyünde yaşayan ve eşi ile arıcılık yapan Arslan, bahçesinde bir kirpi gördü. Arslan'ın bal ile beslediği kirpi, acıkınca ara ara bahçeye gelmeye başladı.

Arslan, kirpiye "pamuk" ismini verdiğini belirterek, "15-20 gün önce yol üzerinde bir anne kirpinin ezildiğini gördüm. O günden sonra bahçemizde yavru ayaklarımızın altında dolaşmaya başladı. Kirpiye ballı petek yedirmeye başladık. Her gün sabah ve akşam geliyor, karnını doyuruyoruz. O bizim öksüzümüz artık." dedi.

Hayvanlara merhamet göstermek gerektiğini dile getiren Arslan, "Lütfen yollarda biraz daha dikkat edelim. Sadece anne kirpileri öldürmüyoruz, onların yavrularını da öldürmüş oluyoruz." diye konuştu.

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