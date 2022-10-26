3 milyon 500 bin dekar alana sahip Yozgat’ta çiftçilerin arpa ve buğday ekim telaşı başladı. Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Külhüyük köyünde çiftçiler, traktörlerle topraklarını sürüyor.

Ardından mibzere boşaltılan gübre ve sertifikalı tohumluk buğday ve arpalar, İç Anadolu’nun bereketli topraklarının bağrına bırakılıyor.

Kar ve yağmur suyuyla yeşerip olgunlaşan arpa ve buğdayın hasadı, haziran ve temmuz aylarında yapılıyor.

"70 bin ton buğday ve arpa toprakla buluşuyor"

Geçen dönem hububat hasadının oldukça verimli geçtiğini anlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, bu sezon 3 milyon 500 bin dekar alanda 70 bin ton buğday ve arpa tohumunun toprakla buluşacağını söyledi.

Özkaya, "Geçen sezon hububat başta olmak üzere yağlık ayçiçeğinde, mercimekte, nohutta hepsinde bereketli güzel bir sezon geçirdik. Şu an artık üreticilerimiz yeni sezonla ilgili ekimlere başladı. Yozgat’ta yaklaşık 3 milyon 500 bin dekar alanda buğday ve arpa ekimi var. Üreticilerimiz artık araziye yavaş yavaş çıktı, ekimine devam ediyor. Aynı zamanda bugün bu araştırma enstitüleri ile beraber yürüttüğümüz bir çalışmanın tohum ekimini de gerçekleştirdik. Biz biliyoruz ki artık şu an günümüzde bir kilo dahi verimin artırılması çok önemli. İl ve ilçe müdürlükleriyle beraber üretimin aksamaması için gerekli tedbirlerimizi aldık ve almaya devam ediyoruz, inşallah bereketli bir sezon geçireceğiz" dedi.