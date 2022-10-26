Denizli-Aydın kara yolu Dallıca mevkisinde seyreden Bekir A. idaresindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Araçtan inen sürücünün yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Bu sırada bölgede bulunan bir çimento aracından su çekilerek otomobile müdahale edildi. Söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan karşı şeritte bir otomobil, park halindeki minibüs ve başka bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmadı.