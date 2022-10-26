Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak su ürünlerine yönelik denetimleri devam ediyor.

Ekipler, 112 Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bir işletmenin soğuk hava deposunda arama yaptı.

Aramalarda yaklaşık 5 ton deniz patlıcanı ele geçirdi. İşletmeye 29 bin 750 TL idari para cezası kesildi.

Ele geçirilen deniz patlıcanları canlı olmaması sebebiyle imha edildi.