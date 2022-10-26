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Uygulamada 37 motosiklet ve 9 elektrikli bisiklet sürücüsüne toplam 38 bin 544 lira para cezası uygulandı.

Uygulamada çalıntı, aranan, yakalamalı veya hacizli, tescilsiz, koruyucu ekipman kullanmayan motosiklet ve trafik kurallarına uymayan sürücülerin yakalanması hedeflendi.

Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Alparslan Türkeş Parkı ışıklı kavşak, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik uygulama yapıldı.

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