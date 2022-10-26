Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'ın zirveleri karla kaplandı
[Fotograf: AA]
Iğdır'daki dağların zirvesi karla beyaza büründü.
Yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı ile 3 bin 896 metre rakımlı Küçükağrı Dağı bölgesinde kar etkili oldu.
Yağışın ardından bulutların dağılmasıyla beyaza bürünen dağlar görüntülendi.
Ayrıca, Ermenistan'da bulunan 4 bin 90 metre rakımlı Alagöz Dağı'nın dört yüksek noktası da karla kaplandı.
Etiketler: Iğdır Kar Yağışı
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