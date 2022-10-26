Yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı ile 3 bin 896 metre rakımlı Küçükağrı Dağı bölgesinde kar etkili oldu.

Yağışın ardından bulutların dağılmasıyla beyaza bürünen dağlar görüntülendi.

Ayrıca, Ermenistan'da bulunan 4 bin 90 metre rakımlı Alagöz Dağı'nın dört yüksek noktası da karla kaplandı.