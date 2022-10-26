Kılıçkaya köyünde çeltik hasadı başladı. Köyde iki yıl önce kurulan Kılıçkaya Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar, geleneksel yöntemlerle hasada başladı.

Tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu köyde kadınlar kendi emekleriyle ürettikleri domates, biber, patlıcan, fasulye gibi ürünlerin satışını yapıyor.

Tamamen doğal geleneksel yöntemlerle yapılan salçalar, reçeller ve köy değirmeninde öğütülen buğdaylar kooperatif aracılığıyla başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa olmak üzere birçok bölgeye gönderiliyor.

Kadınlar, son olarak köyde 20 yıldır ekilmeyen çeltik tarlalarını yeniden canlandırdı.

Bölgeye özgü ata tohumlarını 4 dönümlük alana eken kadınlar, olgunlaşan çeltikleri orak yardımıyla biçerek hasada başladı.

Erkekler eşlerine yardım etmek için biçilen çeltikleri tahtaya vurarak döktürdü.

Daha sonra kurutulup değirmende işlenecek olan çeltikler, doğal pirinç olarak satışa hazır hale gelecek.