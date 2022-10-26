Kırklareli Valisi Birol Ekici, Burgaz Valiliğinde düzenlenen toplantıda, Dereköy Sınır Kapısı ile Mutlu Deresi'ne köprü yapılması için sürdürülen çalışmalar hakkında Burgaz Valisi Mariya Neykova'ya bilgi verdi.

Toplantıda Vali Ekici, Neykova ve katılımcılar, görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye ve Bulgaristan arasında yüzyıllara dayanan bir kardeşlik bağı olduğunu anlatan Ekici, birçok alanda iş birliği yapılabileceğini vurguladı.

Dereköy Sınır Kapısı'nın yenilenmeye ihtiyacının olduğunu anlatan Ekici, "1972 yılında, bundan yaklaşık 50 yıl önce yapılan kapının bugünkü ilişkilerimizi taşıyabileceğine inanmıyorum. Bu çerçevede göreve başlar başlamaz kapının yenilenmesi için çalışmalara başladık. Ticaret Bakanlığımız yeni bir proje hazırlanması için üzerinde çalışıyor ve ihalesi yapıldı" dedi.

İki komşu ülke vatandaşlarına sınır kapısında en kaliteli ve en hızlı şekilde hizmet verme arayışı içerisinde olduklarını söyleyen Birol Ekici, şöyle konuştu:

"Geçişleri kolaylaştırmamız gerekiyor. Şehirlerimiz arasında özellikle Bulgaristan tarafındaki yolun da geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Şehirlerimizin arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin gelişmesi için bu yolun da Türkiye'deki yolun standartlarına yükseltilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ilişkilerin gelişebilmesi için bu kısa yolun yenilenmesi gerekiyor. Sadece bununla değil, iki ülkenin İçişleri Bakanlığının üzerinde durduğu Rezve Deresi üzerinde de bir yol yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bunun için de bir proje üzerinde çalışmamız var.