Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da bir evin çatısı çöktü: 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Malatya'da bir evin sökülen çatısının çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi'nde tek katlı bir evin çatısı sökümü esnasında çöktü.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.
İtfaiye ekipleri yaralıyı merdivenli araç kullanarak çatıdan indirip sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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