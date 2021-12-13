Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, önceki yıllarda Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile uygulanan "Yerel Buğday Projesi" kapsamında, küçük alanlarda ekilerek çoğaltılan tohumlarla müdürlük personeli nezaretinde Yozgat'ta 6 köyde 7 çiftçi ile ekimlerin yapıldığını belirtti.

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"Ata mirasımız tohumları muhafaza etmelerini istiyoruz"

Özkaya, ekimleri yapılan çeşitlerin, yüzyıllardır kentte yetiştirilen buğday olduğunu ancak 1970'li yıllardan sonra çiftçinin daha fazla verim veren modern buğday çeşitleri kullanmaya başlanmasıyla üretimin düştüğünü anlatarak, "Amacımız bu atalık buğday çeşitlerimizin gen kaynaklarının çiftçimiz eliyle korunması, üretimini ve tüketiminin devamının sağlanmasıdır. Çiftçilerimizin yeni tohumların yanında bu tohumlukları da ekmelerini ve ata mirasımız tohumlukları halk elinde muhafaza etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.