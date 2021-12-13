Uşak’ta trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında 2 farklı denetim gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: İHA]

Gece saatlerinde polis ekipleri kentin işlek caddelerinde seyir halindeki araçları tek tek durdurdu. Maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde uyarılarda bulunan ekipler, sürücülerden ehliyet ve ruhsat isteyerek alkolmetre ile alkol ölçümü yaptı.

11 araç trafikten men edildi

Yapılan kontrollerde alkollü çıkan sürücülerin kaçmamaları için de önlemler alındı. Çok sayıda araç denetlenirken, alkollü sürücüler ve evrakı yeterli olmayan sürücülere gerekli işlemler yapıldı.

50'den fazla aracın sorgulandığı öğrenilirken, 11 araç ise çeşitli nedenlerden trafikten men edildi. Evrakı yetersiz ve alkollü sürücülere de toplamda 60 bin TL para cezası kesildi.