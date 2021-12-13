Alkol denetiminde 11 sürücünün ehliyetine el konuldu
Uşak’ta gece 12'den sonra kentin çeşitli noktalarında yapılan 2 farklı denetime takılan alkollü sürücülere işlem yapıldı. 11 araç trafikten men edilirken, araç sürücülerine 60 bin TL'ye yakın ceza kesildi.
Uşak’ta trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında 2 farklı denetim gerçekleştirildi.
Gece saatlerinde polis ekipleri kentin işlek caddelerinde seyir halindeki araçları tek tek durdurdu. Maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde uyarılarda bulunan ekipler, sürücülerden ehliyet ve ruhsat isteyerek alkolmetre ile alkol ölçümü yaptı.
11 araç trafikten men edildi
Yapılan kontrollerde alkollü çıkan sürücülerin kaçmamaları için de önlemler alındı. Çok sayıda araç denetlenirken, alkollü sürücüler ve evrakı yeterli olmayan sürücülere gerekli işlemler yapıldı.
50'den fazla aracın sorgulandığı öğrenilirken, 11 araç ise çeşitli nedenlerden trafikten men edildi. Evrakı yetersiz ve alkollü sürücülere de toplamda 60 bin TL para cezası kesildi.
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