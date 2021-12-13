Olay, cumartesi günü gece saatlerinde Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Rafet C.K., Gökhan K. ve Umut C.Ş. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Seken kurşun yoldan geçenleri yaraladı

Tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada Rafet C.K., ayağından vuruldu. Seken kurşunların isabet ettiği yoldan geçen Celal K., Yasin A. ve Muhammet A. da yaralandı. İş yerleri ile araçlarda ise hasar oluştu.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Celal K. ile Yasin A. ve Muhammet A. tedavilerinin ardından taburcu edildi.