Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 11:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çorum'da silahlı kavga: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Çorum'da sokak ortasında 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3'ü yoldan geçen 4 kişi yaralandı.
Olay, cumartesi günü gece saatlerinde Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Rafet C.K., Gökhan K. ve Umut C.Ş. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Seken kurşun yoldan geçenleri yaraladı
Tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada Rafet C.K., ayağından vuruldu. Seken kurşunların isabet ettiği yoldan geçen Celal K., Yasin A. ve Muhammet A. da yaralandı. İş yerleri ile araçlarda ise hasar oluştu.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Celal K. ile Yasin A. ve Muhammet A. tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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