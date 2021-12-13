Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, bugün Güney Afrika Cumhuriyeti’nden Rusya’ya gelen 177 kişiden 16’sında COVID-19’un Omicron varyantının tespit edildiğini belirtti.

Bu kişilerin tamamının gözlem altında olduğunu kaydeden Golikova, "Bu oran neredeyse yüzde 10. Bu, oldukça yüksek bir seviye, dolayısıyla yüksek bulaşıcılık ve olası salgını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Rusya’da 6 Aralık’ta Güney Afrika’dan dönen 2 kişide ilk kez Omicron varyantına rastlanmıştı.

Ülkede 8 Aralık’ta alınan kararla Botsvana, Zimbabve, Lesotho, Madagaskar, Mozambik, Namibya, Tanzanya, Esvatini, Güney Afrika ve Hong Kong’dan gelen vatandaşlara 14 günlük karantina zorunluluğu getirilmişti.

Rusya’da COVID-19 durumu

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 29 bin 558 artarak 10 milyon 46 bin 454’e, sağlığına kavuşan sayısı ise 28 bin 561 artışla 8 milyon 769 bin 916’ya ulaştı.

Son 24 saatte COVID-19 kaynaklı olarak 1121 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bugüne kadar ölenlerin sayısı 290 bin 604’e çıktı.