Yozgat'ta ADEM kursları dönem sonu sergisi açıldı

Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergiyi gezen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kursiyerler ve görevlilerden üretilen ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Özkan, ADEM'in yaklaşık 2,5 ay önce hizmete açıldığını 50 kadının açılan kurslara katıldığını söyledi.

Yakın bir zamanda ikinci ADEM'i açacaklarını aktaran Özkan, "ADEM kurslarımız herkese açık ve ücretsiz, haricen de desteklerimiz var. Açılan sergiden elde edilen gelir, kursiyerlerimize verilmektedir. Dolayısıyla bir yandan el emeği, bir yandan el becerisi gelişiminin yanı sıra aynı zamanda da ailelere az da olsa ev ekonomisine bir katkı oluşturuyor. Tüm kadınlarımızı kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

Özkan, Yozgat'ın Ankara yönü girişinde Koçemek Parkı yakınında yol üstü satış reyonları oluşturarak el emeği ürünlerin satışının yapılacağını sözlerine ekledi.