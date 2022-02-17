Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, kente yeni il halk kütüphanesi yapılacağını bildirdi.

Çiftci, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Oktay’ın talimatlarıyla müze ve kültür merkezinin de içinde olacağı kütüphane binası şehrin dokusunu bozmadan yapılacak.

Yeni halk kütüphanesi, şehrin en gözde yerlerinden Lise Caddesi ve Sivas Caddesi'nden kolay ulaşılabilecek ve her yaştan okura, sanatsevere açık olacak.

"Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapılmasına imkan sağlayacak"

Fuat Oktay'a projeye desteklerinden dolayı teşekkür eden Çiftci, şunları kaydetti:

"Yeni bina, klasik kütüphane hizmetlerinin çok ötesinde, kültür, sanat, tarih ve edebiyat merkezi olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Bey’e, Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat Bey’e yeni halk kütüphanesi projesine desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yozgat ilimize daha konforlu, kolay erişilebilir, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapılmasına imkan sağlayan yeni kütüphane binamızın projesi hayırlı olsun. Kültür merkezi ve müzemizin de içinde olması ilimize kültürel bir miras olarak kalacaktır.”