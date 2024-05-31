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Güncel
İHA 31.05.2024 10:48

Yozgat Valiliği'nden piknik ve ateş yakma kısıtlaması

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıda, orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler kapsamında ormanlık alanlarda çeşitli yasaklar getirildi.

Yozgat Valiliği'nden piknik ve ateş yakma kısıtlaması
[Fotograf: İHA]

Yozgat il genelinde, özellikle ormanlık alanlarda ve köy sınırları içinde anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılması tamamen yasaklandı.

Ormanlık alanlarda ateş yakmak yasaklanarak, orman yangınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. 1 Haziran 2024 ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında Çamlık Milli Parkı ve diğer ormanlık alanlarda sıkı piknik kısıtlamaları getirildi.

Yozgat Valiliği'nden piknik ve ateş yakma kısıtlaması

Vatandaşlar sadece belirli alanlarda piknik yapabilecek

Bu dönemde saat 21.00’den sonra ateşli piknik yapmak yasaklandı. Piknikçiler sadece belirlenen piknik alanlarında piknik yapabilecek. Saat 22.00’den sonra ise bölgeye otel müşterileri haricinde giriş yasaklanarak güvenlik önlemleri artırıldı.

Vali Mehmet Ali Özkan, alınan bu yasakların vatandaşlarımızın güvenliği ve ormanlarımızın korunması için büyük önem taşıdığını söyledi.

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