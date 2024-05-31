Yozgat Valiliği'nden piknik ve ateş yakma kısıtlaması

Yozgat il genelinde, özellikle ormanlık alanlarda ve köy sınırları içinde anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılması tamamen yasaklandı.

Ormanlık alanlarda ateş yakmak yasaklanarak, orman yangınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. 1 Haziran 2024 ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında Çamlık Milli Parkı ve diğer ormanlık alanlarda sıkı piknik kısıtlamaları getirildi.

Vatandaşlar sadece belirli alanlarda piknik yapabilecek

Bu dönemde saat 21.00’den sonra ateşli piknik yapmak yasaklandı. Piknikçiler sadece belirlenen piknik alanlarında piknik yapabilecek. Saat 22.00’den sonra ise bölgeye otel müşterileri haricinde giriş yasaklanarak güvenlik önlemleri artırıldı.

Vali Mehmet Ali Özkan, alınan bu yasakların vatandaşlarımızın güvenliği ve ormanlarımızın korunması için büyük önem taşıdığını söyledi.