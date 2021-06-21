Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 3'ü muvazzaf 9 zanlı yakalandı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Yozgat, İstanbul, Ankara, Tunceli, Kahramanmaraş ve Elazığ'da düzenlenen operasyonda ankesörlü, sabit ve operasyonel hatlardan ardışık arandıkları belirlenen muvazzaf askerler Y.T, F.K. ve S.K, emekli asker H.İ.Y, doktor S.B.A, öğretmen Y.Ç. ile eski askeri öğrenciler A.S.Ö, Ö.A. ve R.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelilerin Yozgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ
Sıradaki Haber
Balıkesir'de işkence edildiği öne sürülen sahipli iki köpekten biri telef oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz