2,5 milyon adayın başvurduğu YKS 2020 için tercih tarihleri belli oldu. YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM, YKS tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

YKS tercihleri için son gün

Üniversite hayali kuran 2,5 milyon aday için tercih sürecinde sona gelindi. Adaylar bu gece saat 23.59'a kadar tercihlerini yapabilecek.

Tercih süreci 6 Ağustos'ta başladı. Üniversite adayları ÖSYM'nin internet sitesinin yanı sıra ÖSYM AİS mobil uygulamasından da tercihlerini gerçekleştirebiliyor.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmıyor.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül arasında, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül arasında yapılacak.

YKS 2020 tercihleri nasıl yapılır?

Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklar. Tercih işlemleri, bugün saat 23.59’da sona erecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor.

2020 YKS tercih kılavuzu için tıklayınız.