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Güncel
AA 04.06.2023 00:11

Yılmaz Tunç kimdir? Yılmaz Tunç kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu. Yılmaz Tunç kimdir? Yılmaz Tunç nereli? Yılmaz Tunç kaç yaşında? Yılmaz Tunç'un hayatı...

Yılmaz Tunç kimdir? Yılmaz Tunç kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalet Bakanını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu.

Yılmaz Tunç kimdir?

28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede Adalet Bakanı olan Tunç, 1971'de Bartın'da doğdu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Tunç, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamladı.

AK Parti'den 23, 24, 25, 26 ve 27. dönemlerde Bartın Milletvekili seçilen Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Başkanvekilliği görevlerinde de bulundu.

İngilizce bilen Tunç, evli ve üç çocuk babası.

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