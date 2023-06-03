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Güncel
AA 03.06.2023 23:58

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu. Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Mahinur Özdemir Göktaş nereli? Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında? Mahinur Özdemir Göktaş'ın hayatı...

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu.

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir?

28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olan Göktaş, 1982'de Brüksel'de dünyaya geldi.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Universite Libre de Bruxelles Ekonomi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesinde tamamlayan Göktaş, 2009'da Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olarak Brüksel Parlamentosuna seçildi.

2019'a kadar Brüksel Parlamentosu Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanvekilliği, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekilliği görevlerini sürdüren Göktaş, siyasi kariyeri boyunca kadın istihdamı, kadın girişimciliği, kadına karşı şiddet ve fırsat eşitliği konularında hem Brüksel parlamentosunda hem de sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yaptı.

Ayrımcılık ve İslamofobi ile mücadelede aktif rol üstlenen Göktaş, 2015'te 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanımadığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi ve görevini bağımsız milletvekili olarak sürdürdü.

Belçika'da yaptığı çalışmalardan dolayı 2019'da Kral Leopold Devlet Nişanı'na layık görülen Göktaş, 2020'de Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçisi olarak atandı.

2019'dan bu yana İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Komisyonu üyeliği görevlerini sürdüren Göktaş, Fransızca, İngilizce ve Felemenkçe biliyor. Göktaş, evli ve 2 çocuk annesi. 

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