Adalet Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı....

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.
Adalet Bakanı kim oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalet Bakanını açıkladı. Adalet Bakanı Fahrettin Koca oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında açıkladığı yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevini sürdürecek.
Yılmaz Tunç kimdir?
28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede Adalet Bakanı olan Tunç, 1971'de Bartın'da doğdu.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Tunç, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamladı.
AK Parti'den 23, 24, 25, 26 ve 27. dönemlerde Bartın Milletvekili seçilen Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Başkanvekilliği görevlerinde de bulundu.
İngilizce bilen Tunç, evli ve üç çocuk babası.
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hİzmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu