Adalet Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı....

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.

Adalet Bakanı kim oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalet Bakanını açıkladı. Adalet Bakanı Fahrettin Koca oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında açıkladığı yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevini sürdürecek.

Yılmaz Tunç kimdir?

28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede Adalet Bakanı olan Tunç, 1971'de Bartın'da doğdu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Tunç, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamladı.

AK Parti'den 23, 24, 25, 26 ve 27. dönemlerde Bartın Milletvekili seçilen Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Başkanvekilliği görevlerinde de bulundu.

İngilizce bilen Tunç, evli ve üç çocuk babası.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2023

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hİzmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu