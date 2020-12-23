Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 09:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yılbaşı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Açıklamasında yılbaşı sokağa çıkma kısıtlamasına da değindi. Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yılbaşı sokağa çıkma kısıtlaması...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık Perşembe 21.00'den 4 Ocak 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacak." açıklamasını yaptı. Buna göre 4 günlük kesintisiz bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 14, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır.https://t.co/JW4gPjdCOU pic.twitter.com/9fS3y8HMxx
Sıradaki Haber
TÜİK'in asgari ücret hesaplaması belli oldu... Asgari ücret 2021 ne zaman belli olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz