Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık Perşembe 21.00'den 4 Ocak 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacak." açıklamasını yaptı. Buna göre 4 günlük kesintisiz bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.