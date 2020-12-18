Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda, elektronik eşya alımlarında, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme sürelerini düşürürken, taşıt kredilerinde de vade sınırlarını indirdi.

Altına kaç taksit yapılıyor?

BDDK, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresini 8 aydan 6 aya indirdi.

Elektronik eşya ve mobilyada taksit sayıları düşürüldü

Değişiklik ile fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında taksitlendirme süresi 6 aydan 4 aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında taksitlendirme 18 aydan 12 aya düşürüldü.

Kredi vade sınırları

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle de kredi vade sınırları;

- Nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olan taşıt kredilerinde 48 aydan 36 aya,

- Nihai fatura değeri 750 bin liranın üzerinde olan taşıt kredilerinde 48 aydan 24 aya,

- Taşıt teminatlı kredilerde 48 aydan 36 aya indirildi.