Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tutuklu sanığın adına gönderilen 1 ton sahte içkiye el konuldu
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da 3 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesinin ardından, dün tutuklanan 2 şüpheliden biri adına kargoyla gönderilen yaklaşık 1 ton sahte alkol ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, kentte sahte içki kaynaklı ölümlerle ilgili soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün tutuklanan U.K. adına Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki bir kargo firmasına, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden gönderi ulaştırıldığını tespit etti.
Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirerek piyasaya sürülmesini önledi.
Olay
Bursa'da alkol aldıktan sonra fenalaşan 14 kişi Çekirge Devlet ve Bursa Şehir Hastanelerine kaldırılmıştı. Bu kişilerden Mehmet İ., İrfan Ç. ve Sümer Ç. yaşamını yitirmişti.
Şüpheliler E.O. ve U.K'nin dün tutuklanmasının ardından Tekirdağ'da M.H, Bursa'da da B.B. ve M.G. gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Sahte İçki
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