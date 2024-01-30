Az Bulutlu 0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.01.2024 18:16

Yeterli kar yağmayan Davraz Kayak Merkezi'nde sezon açılamadı

Isparta'da geçen sömestir tatilinde 90 binden fazla kişiyi ağırlayan Davraz Kayak Merkezi'nde, bu yıl yeterli kar yağmadığı için sessizlik hakim.

Yeterli kar yağmayan Davraz Kayak Merkezi'nde sezon açılamadı

Türkiye'nin gözde kayak merkezleri arasında gösterilen ve önceki yıl aynı dönemde kar kalınlığının 75 santimetreye ulaştığı Eğirdir Gölü manzaralı Davraz Kayak Merkezi'nde, pistler beyaz örtüyle kaplanmadığı için sezon açılamadı.

Birçok bölgedeki kayak merkezinde sömestir dolayısıyla hareketlilik yaşanırken, beklenen kar yağışının etkili olmadığı Davraz sessizliğe büründü. Davraz Kayak Merkezi İdari Koordinatörü Ozan Yılmaz, yeterli kar yağmadığı için kayak ve kızak hizmeti veremediklerini söyledi. Geçen sezon dolu olan merkeze bu yıl yerli ve yabancı turistlerin gelmediği belirten Yılmaz "Kar olmadığı için sömestir sezonumuz çok sakin geçiyor. Kar yağışı olmamasına rağmen teleferik, telesiyej ve restoranlarımızı açtık. Bu hizmetlerimizden faydalanmak isteyenleri merkezimize bekliyoruz" dedi.

Yılmaz, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği nedeniyle bu sene kar yağışının geciktiğini düşündüklerini ifade etti. Davraz Kayak Merkezi, önce sömestir tatilinde yoğunluk yaşanmış ve iki haftada 90 binden fazla konuk ağırlanmıştı.

ETİKETLER
Isparta
Sıradaki Haber
Bingöl Karlıova'da soğuk hava etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:08
Putin'in Rusya'daki başkanlık seçimi öncesinde mal varlığı açıklandı
19:12
Biden, Ürdün'deki saldırıya nasıl karşılık verileceğini kararlaştırdı
18:47
BMGK, Kıbrıs'taki barış gücünün görev süresini 1 yıl daha uzattı
18:41
İstanbul Havalimanı 15-21 Ocak'ta Avrupa'nın en yoğunu oldu
18:26
İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail son bir haftada 1348 Filistinliyi öldürdü
18:27
Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu
İstanbul'da günlük yaşam
İstanbul'da günlük yaşam
FOTO FOKUS
'Anne açım, yemek istiyorum'
'Anne açım, yemek istiyorum'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ